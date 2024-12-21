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Снять напряжение в орловском обществе помогает медиация

Снять напряжение в орловском обществе помогает медиация

Рецепт примирения споров «на меже» от профессионального медиатора. В чём отличие судебной процедуры от медиации?  Кто может стать профессиональным медиатором? Какоё первый вопрос должен задать медиатор? Почему региональные власти не спешат развивать институт примирения, способный снизить напряжённость в обществе, и разгрузить суды? На эти и другие вопросы отвечает профессиональный медиатор, профессор ОГУ им.

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