📰 Последние события в режиме онлайн. Рассказываем главные новости в Крыму за 6 марта 🔵Курорт «Золотые пески» на западе Крыма сможет принимать до миллиона туристов в год 🔵 В Крыму задержали мужчину, который призывал к убийству полицейских 🔵Компания из Санкт-Петербурга может начать строительство в Крыму гражданских судов 🔵В кадровой программе «Герои Крыма» уже зарегистрировались свыше 500 человек 🔵 В Ялте иностранец получил 12 лет колонии за интимную переписку с малолетней девочкой 🔵В Севастополе будут судить риелтора, который незаконно продал государственные участки почти на 200 млн рублей 🔵Силы ПВО уничтожили 2 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем 🔵В Крыму мужчина зарубил своего знакомого топором 🔵В Крыму отремонтировали насосную станцию для подачи воды в Феодосию и Судак Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.