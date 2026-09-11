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Татар-информ

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Четыре клуба РПЛ могут сыграть в еврокубках сезона-2027/28

Четыре клуба РПЛ могут сыграть в еврокубках сезона-2027/28

Фото: uefa.com На официальном сайте УЕФА опубликован документ с распределением представителей разных стран в еврокубках на сезон-2027/2028.

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