Суд арестовал главу отдела новосибирского Минпромторга Воробьева

Центральный районный суд Новосибирска арестовал главу отдела мониторинга потребительского рынка регионального министерства промышленности и торговли Юрия Воробьева по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в прокуратуре области.
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