Виктор Анисимов На фото мэр Хабаровска Сергей Кравчук лично выдаёт сертификаты на получение бесплатного жилья семье мигрантов недавно получивших российское гражданство.
Чиновничья братия реально берега попутала
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Отмывочные схемы.
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14 час.
зуфар юсупов
Никто берега не путает. У чиновников свои кисельный берега. Это целенаправленные действия. Либо, чтобы унизить своих граждан, либо спровоцировать ненависть.
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14 час.
Семен Демин
Такие чиновники враги народа. Почему враги народа при власти? Их место на нарах.
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8 час.
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