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Чиновничья братия реально берега попутала

Чиновничья братия реально берега попутала

Виктор Анисимов  На фото мэр Хабаровска Сергей Кравчук лично выдаёт сертификаты на получение бесплатного жилья семье мигрантов недавно получивших российское гражданство.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Отмывочные схемы.
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14 час.
зуфар юсупов
Никто берега не путает. У чиновников свои кисельный берега. Это целенаправленные действия. Либо, чтобы унизить своих граждан, либо спровоцировать ненависть.
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14 час.
Семен Демин
Такие чиновники враги народа. Почему враги народа при власти?  Их место на нарах.
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8 час.
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