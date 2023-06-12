Ким Чен Ын поздравил россиян с Днём России и выразил полную поддержку действиям российской армии на Украине

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил в адрес российского президента поздравительную телеграмму, в которой поздравил Владимира Путина и весь российский народ с Днем России, а также заявил о полной поддержке и солидарности с нашей страной.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил в адрес российского президента поздравительную телеграмму, в которой поздравил Владимира Путина и весь российский народ с Днем России, а также заявил о полной поддержке и солидарности с нашей страной.
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