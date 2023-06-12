Военное обозрение

3 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Так прекратите! Они нам танки и боеголовки, а мы им газ?Министр экономики...
  • Анфиса Иванова
    Пригожин имеет свои резоны. Что же, - ему виднее. Тем более, если народ к нему идет.  Пусть воюет, продолжает освобож...Евгений Пригожин ...
  • Валентин Щербаков
    У поца Зеленского нет никакого лицемерного удовольствия, а есть самый настоящий наркотический оргазм...Итальянская пресс...

Ким Чен Ын поздравил россиян с Днём России и выразил полную поддержку действиям российской армии на Украине

Ким Чен Ын поздравил россиян с Днём России и выразил полную поддержку действиям российской армии на Украине

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил в адрес российского президента поздравительную телеграмму, в которой поздравил Владимира Путина и весь российский народ с Днем России, а также заявил о полной поддержке и солидарности с нашей страной.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх