Экономист Сорокина рассказала, кому повысят пенсии с февраля

Бизнес и финансы

Доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина рассказала агентству «Прайм», что, поскольку фактическая инфляция намного превысила прогноз, было принято решение проиндексировать пенсионные выплаты на 8,6%.