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FiNE NEWS

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Иран взорвался: «Хватит США рулить в МАГАТЭ — пора выкинуть их вон!»

Вот это уже по-настоящему горячо! Пока все следили за привычными новостями, на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ представитель Ирана выдал настоящий ультиматум: США должны быть исключены из агентства.

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