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Ле-Ман: Проблемы у семёрки Toyota и драма Porsche в кузовном классе

Ле-Ман: Проблемы у семёрки Toyota и драма Porsche в кузовном классе

Ле-Ман: Проблемы у семёрки Toyota и драма Porsche в кузовном классеFIA WECПо ходу 16 часа суточного марафона в Ле-Мане разрыв между двумя Toyota в классе гиперкаров увеличился до практически пяти минут из-за технических проблем у экипажа #6.

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