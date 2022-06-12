Ле-Ман: Проблемы у семёрки Toyota и драма Porsche в кузовном классе

Ле-Ман: Проблемы у семёрки Toyota и драма Porsche в кузовном классеFIA WECПо ходу 16 часа суточного марафона в Ле-Мане разрыв между двумя Toyota в классе гиперкаров увеличился до практически пяти минут из-за технических проблем у экипажа #6.