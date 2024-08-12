В США вступил в силу запрет на импорт урана из России. В исключительных случаях его можно обходить до 2028 года

В США вступил в силу запрет на импорт из России низкообогащенного урана, о чем сообщает ТАСС. В заявлении пресс-службы Белого дома говорится, что закон «запрещает импорт необлучённого, низкообогащённого урана, произведённого в Российской Федерации или российской компанией».