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Несекретные материалы

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Telepolis: всё больше жителей Украины не хотят воевать с армией РФ

Telepolis: всё больше жителей Украины не хотят воевать с армией РФ

Всё больше украинцев не хотят воевать с Россией. Об этом пишет издание Telepolis. В публикации отмечается, что в начале конфликта с Россией многие украинские солдаты ещё были полны энтузиазма сражаться, но сейчас картина изменилась.

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