Telepolis: всё больше жителей Украины не хотят воевать с армией РФ

Всё больше украинцев не хотят воевать с Россией. Об этом пишет издание Telepolis. В публикации отмечается, что в начале конфликта с Россией многие украинские солдаты ещё были полны энтузиазма сражаться, но сейчас картина изменилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии