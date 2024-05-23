Новым министром жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края назначен Александр Синькевич

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал приказ о назначении нового министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи – это Александр Синькевич, который ранее возглавлял Улетовский район.
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