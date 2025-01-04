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Овчинский: в 2024 году ликвидированы 28 объектов долгостроя

Овчинский: в 2024 году ликвидированы 28 объектов долгостроя

С начала 2024 года решены вопросы по 28 объектам незавершенного строительства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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