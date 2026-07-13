Gut: кишечная бактерия R. inulinivorans может повышать физическую силу

Физическая сила человека может зависеть от бактерий, живущих в кишечнике. Ученые из Нидерландов и Испании выяснили, что у людей с высоким содержанием бактерии Roseburia inulinivorans мышцы работают эффективнее: пожилые сохраняют более сильный хват, а молодые показывают лучшие результаты в силовых упражнениях и тестах на выносливость.