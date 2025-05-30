Мошковских живодеров отдали под суд за расправу над собакой

В Мошковский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело в отношении Василия Пащенко и Данилы Бабаева, обвиняемых в совершении преступления по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель).