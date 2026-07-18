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Daily Storm

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Семь человек погибли при атаке беспилотника на логистический центр Wildberries в Тамбовской области

Семь человек погибли при атаке беспилотника на логистический центр Wildberries в Тамбовской области

Глава региона Евгений Первышов сообщил, что в результате удара пострадали еще 24 сотрудника складаСемь сотрудников ночной смены погибли в результате попадания беспилотного летательного аппарата в логистический центр компании Wildberries в Тамбовской области.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Хорошо, что Зеля Федорова убрал. Это ведь его идеи и действия так эффективны и на фронте, и в тылу, которого благодаря ему у нас нет.
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