Семь человек погибли при атаке беспилотника на логистический центр Wildberries в Тамбовской области

Глава региона Евгений Первышов сообщил, что в результате удара пострадали еще 24 сотрудника складаСемь сотрудников ночной смены погибли в результате попадания беспилотного летательного аппарата в логистический центр компании Wildberries в Тамбовской области.
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