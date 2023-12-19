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Лолита поделилась воспоминаниями об умершем "Пухляше" Красилове

Лолита поделилась воспоминаниями об умершем "Пухляше" Красилове

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Российская эстрадная певица Лолита Милявская поделилась с РЕН ТВ воспоминаниями об умершем танцоре и шоумене Дмитрие Красилове, который прославился как "Пухляш" из клипа Little Big.

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