Лолита поделилась воспоминаниями об умершем "Пухляше" Красилове

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Российская эстрадная певица Лолита Милявская поделилась с РЕН ТВ воспоминаниями об умершем танцоре и шоумене Дмитрие Красилове, который прославился как "Пухляш" из клипа Little Big.
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