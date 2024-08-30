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«Сейчас к вам зайдет моя жена. А я еду домой». Как бывший футболист «Динамо Киев» выпросил квартиру у Лобановского

«Сейчас к вам зайдет моя жена. А я еду домой». Как бывший футболист «Динамо Киев» выпросил квартиру у Лобановского

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов дал интервью, в котором поделился воспоминаниями о том, как он выпросил квартиру у легендарного тренера киевского «Динамо» Валерия Лобановского.

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