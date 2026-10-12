Медицина 2.0
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Медицина 2.0

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Назван способ победить старение

Назван способ победить старение

Достичь бессмертия или как минимум радикально продлить жизнь можно, решив проблему влияния на человека космических излучений.

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