Ольга Серябкина снялась в прозрачном платье

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Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в прозрачном наряде. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).