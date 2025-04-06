Во время общегородского субботника астраханцы обнаружили проделки вандалов

Более трехсот человек вышли на генеральную уборку в микрорайоне Третий Юго-Восток. На аллее Воинов-Интернационалистов собрались представители администрации, общественных и патриотических организаций, а также семьи героев СВО.
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