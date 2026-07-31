Губернаторам "по голове прилетит": Полное отключение мобильной связи? Ситуацию объяснил экс-советник Путина

"Симки здесь не являются стопроцентной навигационной историей, но они хорошо уточняют позицию". Экс-советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко ответил на слухи о полном отключении мобильной связи, а также интернета из-за атак врага.
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