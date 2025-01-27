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Блог частного инвестора

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Ставка на Венгрию не сыграла и рынок перешел к снижению

Ставка на Венгрию не сыграла и рынок перешел к снижению

В понедельник, 27 января, российский рынок ускорил снижение. Причиной снова стала геополитика: на прошлой неделе инвесторы ждали, что Владимир Путин и Дональд Трамп в самое ближайшее время проведут телефонный разговор, в котором будут обсуждать возможное завершение российско-украинского конфликта.

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