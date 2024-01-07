Небесные загадки: расследование Вифлеемской звезды и научные гипотезы Ольга ВайленкоВ преддверии Рождества, когда внимание многих людей привлекают праздничные города и яркие иллюминации, научное сообщество ставит вопрос о том, могла ли реально существовать Вифлеемская звезда.