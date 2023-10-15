В декабре в России появится новый Exeed VX – с «цифровым трюмо», сервисами Яндекса и VK, мессенджерами и даже играми

Ресурс «Китайские автомобили» поделился интересными подробностями о новом Exeed VX для России. Как сообщается, новая модель на смену нынешней приедет в Россию в декабре, а ее фишкой станет «цифровое трюмо» в салоне с расширенными коммуникационными и мультимедийными возможностями.