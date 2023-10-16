В Штутгарте не смогли взыскать около двух тысяч штрафов с украинских водителей

Полицией немецкого Штутгарта за последние полтора года было зафиксировано более двух тысяч нарушений правил дорожного движения со стороны водителей на автомобилях с украинскими номерами, но почти во всех случаях она не смогла взыскать штрафы, сообщает издание Bild.
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