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Удар по кошельку: цены на бытовую технику взлетят в 2025 году

Удар по кошельку: цены на бытовую технику взлетят в 2025 году

Как сообщает «Коммерсант», несколько крупных производителей, включая «Группу СЕБ-Восток» (бренды Tefal, Rowenta, Krups и другие), IPH appliances (Beko, Indesit, Grundig и другие), Kuppersberg и Vard (бывший Electrolux в РФ), уже уведомили ретейлеров о предстоящем повышении цен на 10%.

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