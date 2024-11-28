Удар по кошельку: цены на бытовую технику взлетят в 2025 году

Как сообщает «Коммерсант», несколько крупных производителей, включая «Группу СЕБ-Восток» (бренды Tefal, Rowenta, Krups и другие), IPH appliances (Beko, Indesit, Grundig и другие), Kuppersberg и Vard (бывший Electrolux в РФ), уже уведомили ретейлеров о предстоящем повышении цен на 10%.