War on the Rocks: следующий год будет крайне тяжелым для Украины

РИАМО - 21 окт. Военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс считают, что 2024 год окажется крайне сложным для Украины из-за растущего военного производства в России и смещения приоритетов Вашингтона во внешней политике.
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