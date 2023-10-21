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War on the Rocks: следующий год будет крайне тяжелым для Украины

War on the Rocks: следующий год будет крайне тяжелым для Украины

РИАМО - 21 окт. Военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс считают, что 2024 год окажется крайне сложным для Украины из-за растущего военного производства в России и смещения приоритетов Вашингтона во внешней политике.

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