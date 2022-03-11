Daily Storm

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Mars, Sony и Disney приостанавливают свою деятельность в России

Mars, Sony и Disney приостанавливают свою деятельность в России

Кроме того, в РФ больше нельзя будет сдать экзамены TOEFL и IELTSКомпании Mars, Sony и Disney объявили, что приостанавливают свою деятельность в России.

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