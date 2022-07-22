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Защитник «Сочи» Дркушич о бане российских клубов: «Надеюсь, уже в следующем году сыграем в еврокубках»

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич высказался об отстранении российских клубов от участия в еврокубках. «Мы очень хотели сыграть в еврокубках.

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