Археологи нашли бутылки с настойкой, которую ставил первый президент США

Бутылки с настойкой, времен Джорджа Вашингтона / © Mount Vernon Эксперты, изучив найденные артефакты, предположили, что бутылки содержат настойку бренди на целых вишнях, которую любили Джордж Вашингтон и его жена Марта.
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