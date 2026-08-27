Бывший футболист «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков раскритиковал «Зенит», который под руководством Сергея Семака занимает в турнирной таблице РПЛ четвертое место после пяти туров нового сезона.
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