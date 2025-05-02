Петербургские врачи рассказали, почему в длинные праздники больше травм и болезней

И в каких случаях лучше обратиться к доктору Длинные майские выходные в разгаре. Специалисты Педиатрического университета рассказали, в каких случаях не обойтись домашней аптечкой и лучше обратиться к доктору.
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