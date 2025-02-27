Российские войска успешно отбросили атаку ВСУ на Надию в ЛНР

Российские военные отразили контратаку ВСУ на населенный пункт Надия в ЛНР. Под руководством Андрея Марочко сообщается, что украинские боевики, используя артиллерию и бронетехнику, безуспешно пытались вернуть утраченные позиции.
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