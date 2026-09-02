ЦИК объявил сроки подведения итогов выборов в Госдуму IX созыва

Сроки выборов и подведения итогов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России объявила, что общие итоги выборов депутатов Государственной думы девятого созыва будут определены не позднее 5 октября 2026 года, то есть в течение двух недель после завершения голосования.
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