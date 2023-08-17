В Казани утвердили список участков для изъятия при строительстве в "Чебаксинских родниках"

Исполком Казани внес изменения в проект планировки территории «Чебаксинские родники», увтердив перечень и сведения о земельных участках, предполагаемых к изъятию в связи со строительством и реконструкцией и формированием улиц местного значения.
Исполком Казани внес изменения в проект планировки территории «Чебаксинские родники», увтердив перечень и сведения о земельных участках, предполагаемых к изъятию в связи со строительством и реконструкцией и формированием улиц местного значения.
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