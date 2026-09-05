SHOT: Максим Галкин провел отпуск в Бразилии, потратив 2,6 млн рублей за неделю

Комик и шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) провел отпуск в Бразилии без Аллы Пугачевой, потратив на него около 2,6 млн рублей.
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