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В Британии призвали Трампа воздержаться от попыток переписать историю

В Британии призвали Трампа воздержаться от попыток переписать историю

Президенту США Дональду Трампу следует воздержаться от попыток переписать историю и от возвышения роли Штатов в победе во Второй мировой войне, считает бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй.

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