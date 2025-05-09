В Британии призвали Трампа воздержаться от попыток переписать историю

Президенту США Дональду Трампу следует воздержаться от попыток переписать историю и от возвышения роли Штатов в победе во Второй мировой войне, считает бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй.
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