НАТО проводит военные учения Dynamic Messenger-22 по использованию морских беспилотных систем

НАТО проводит военные учения Dynamic Messenger-22 по использованию морских беспилотных систем

25 сентября начались военно-морские учения НАТО Dynamic Messenger-22. Это первые полноценные оперативные учения Североатлантического альянса, главной целью которых является наблюдение за работой беспилотных систем в морской среде.

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