Что сделать с яблоней после сбора урожая, чтобы получить больше яблок в следующем году: осенняя хитрость

Последнее яблоко снято – и кажется, что до весны дереву больше ничего не нужно. На самом деле именно после сбора урожая яблоню важно не оставить без внимания: она продолжает работать на будущий сезон и формирует запас питательных веществ, а цветковые почки для следующего урожая закладываются заранее.
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