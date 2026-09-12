Что сделать с яблоней после сбора урожая, чтобы получить больше яблок в следующем году: осенняя хитрость

Последнее яблоко снято – и кажется, что до весны дереву больше ничего не нужно. На самом деле именно после сбора урожая яблоню важно не оставить без внимания: она продолжает работать на будущий сезон и формирует запас питательных веществ, а цветковые почки для следующего урожая закладываются заранее.