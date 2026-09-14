Платежная система BRICS: цифровой юань обеспечил 95% транзакций

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Текущие усилия стран БРИКС (BRICS) по укреплению платежного и валютного сотрудничества рассматриваются экспертами как ключевой фактор повышения финансовой автономии и устойчивости на фоне растущей обеспокоенности по поводу глобальной валютной системы, ориентированной на доллар.