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Платежная система BRICS: цифровой юань обеспечил 95% транзакций

Платежная система BRICS: цифровой юань обеспечил 95% транзакций

Текущие усилия стран БРИКС (BRICS) по укреплению платежного и валютного сотрудничества рассматриваются экспертами как ключевой фактор повышения финансовой автономии и устойчивости на фоне растущей обеспокоенности по поводу глобальной валютной системы, ориентированной на доллар.

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