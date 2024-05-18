Благоустроенный дом в карельском селе рассыпается на глазах

Управляющая компания позаботилась о безопасности жильцов развалюхи в Крошнозере и протянула оградительную ленту по всему периметру Текст: Алина Гапеева Фото: Алина Гапеева, Ксения Сорокина В доме № 10 на Заводской улице в Крошнозере рушится крыша, в квартирах поселилась плесень, искрят от сырости ….