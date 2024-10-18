Критерии выбора онлайн-банка для бизнеса: надежность, скорость и персонализация

Согласно результатам опроса, проведенного ВТБ, бизнес-пользователи хотят видеть в онлайн-банке календарь с планировщиком задач, обучающие курсы для предпринимателей и возможности кастомизации и персонализации в виде виджетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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