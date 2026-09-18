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Этот таинственный мир

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Шимпанзе дают детёнышам инструменты для освоения сложных техник

Шимпанзе дают детёнышам инструменты для освоения сложных техник

Биологи из Барселонского университета и Института Джейн Гудолл выяснили, что дикие западноафриканские шимпанзе в Сенегале не просто пользуются орудиями труда, но и целенаправленно обучают этому молодежь.

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