Шимпанзе дают детёнышам инструменты для освоения сложных техник

Биологи из Барселонского университета и Института Джейн Гудолл выяснили, что дикие западноафриканские шимпанзе в Сенегале не просто пользуются орудиями труда, но и целенаправленно обучают этому молодежь.
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