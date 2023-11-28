Ремонт скважин на воду

В кранах в доме закончилась вода? Резко упала производительность скважины? Или в воде появился странный запах и примеси, и она стала непригодной для питья? Разбираемся, как выяснить причину, устранить последствия, и подлежит ли вообще скважина ремонту или придется бурить новую.
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