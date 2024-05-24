Барнаульцам объяснили, почему лужи после дождей "желтые и кислотные"

Некоторые жители города уверены, что сказываются последствия плохой экологии Желтый налет на лужах после дождей – это пыльца сосны обыкновенной, а не последствия плохой экологии, рассказала кандидат биологических наук Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко.