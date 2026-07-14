МИД Молдавии выразил протест послу РФ в связи с БПЛА

Министерство иностранных дел Молдавии 14 июля выразило протест послу Российской Федерации Олегу Озерову после обнаружения 13 июля на юге республики упавшего беспилотника, который, по мнению властей, мог быть российским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии