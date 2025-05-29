Спецпосланник Келлог: у Трампа и Путина сложились сильные личные отношения

Данное заявление он сделал в эфире ABC News Специальный представитель Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог выразил мнение, что у президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина сложились сильные личные отношения.
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