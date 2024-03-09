Призвание — диджей: звёзды, которые "качают" танцпол

10 марта отмечается День диджея — профессии, с которой связаны многие знаменитости. Для одних, как для Дэвида Гетты и Нины Кравиц, это основная работа; для других, например, Пэрис Хилтон и Идриса Эльбы — любимое хобби.
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