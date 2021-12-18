Бородина в мини-шортах и Кадони с невестой. Ведущие «ДОМа-2» собрались на дне рождения Варвиной

23 ноября экс-звезде «ДОМа-2» и близкой подруге Ксении Бородиной исполнилось 39 лет. Она с шумом хотела отметить праздник, но планам помешала болезнь.
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