Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    На самом деле все очень просто: Русские мужики брезгают тебя Боня. Ну а иностранец просто понятия не имеет про твои п...Боня похвасталась...
  • Россиянин
    Пусть погуляет. Деньги имеют свойство заканчиваться. За границей он нахрен никому не нужен.Кайфует у бассейн...
  • Homo Sapiens
    нравится эта артистка!Ани Лорак: «Надо ...

Бородина в мини-шортах и Кадони с невестой. Ведущие «ДОМа-2» собрались на дне рождения Варвиной

Бородина в мини-шортах и Кадони с невестой. Ведущие «ДОМа-2» собрались на дне рождения Варвиной

23 ноября экс-звезде «ДОМа-2» и близкой подруге Ксении Бородиной исполнилось 39 лет. Она с шумом хотела отметить праздник, но планам помешала болезнь.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх